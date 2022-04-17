Дмитро Комаров приїхав на Луганщину і закликав евакуюватися з Донбасу: "Ворог не має принципу"

Ведучий на власні очі побачив жахіття, які після себе залишили окупанти на Сході України.

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров приїхав на Схід України.

Там він на власні очі побачив, що російські війська зробили з Донецькою та Луганською областями. У зв'язку з інформацією, що окупанти зосереджують свої сили на Сході і найближчими днями планують наступ, Комаров записав звернення, у якому попросив людей негайно евакуюватися, поки є можливість:

"Шановні мешканці Луганської і Донецької областей. Звертаюся до вас. Зараз дуже гостра фаза вторгнення Росії до України і дуже небезпечна, особливо для Донецької та Луганської областей, тому що ворог не має принципу, не має честі, совісті і він просто утюжить, стирає з лиця землі міста і села і продовжуватиме робити це з використанням артилерії, авіації, ракет. Тому величезне прохання до всіх – будь-ласка, евакуюйтеся", - каже у відеозверненні Комаров.

Він зазначив, що про відправлення евакуаційних автобусів можна дізнатися в районних адміністраціях.

"Допоможіть людям похилого віку, допоможіть одиноким людям. Ви обов'язково повернетеся до своїх домівок, обов'язково знову житимете у мирному домі, в мирній Україні, в мирній Донецькій і Луганській областях. Але зараз краще покинути свої домівки. Заради вашої безпеки", -наголосив журналіст.

Він підкреслив, що російські окупанти не зважають ані на жінок, ані на дітей:

"Ви можете бачити у новинах, що відбувається у тимчасово окупованих росіянами містах. Вони просто зносять все з лиця землі. Їм абсолютно начхати на жінок та дітей і людей похилого віку. Те, що вони називають "порятунком" – це знищення, геноцид. Тому будь ласка, заради вашої безпеки, евакуюйтеся", - сказав Комаров.

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