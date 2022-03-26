Дмитро Комаров провідав пораненого журналіста ТСН Цаплієнка і розповів, як окупанти у нього стріляли

Знімальна група потрапила під обстріл, коли виконувала редакційне завдання на Чернігівщині.

Ведучий Дмитро Комаров провідав кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка, який отримав поранення під час виконання редакційного завдання на Чернігівщині.

У себе в Instagram Комаров розмістив фото Цаплієнка з забинтованою рукою. Лікарі кажуть, що Андрію пощастило - уламок пройшов наскрізь, не зачепивши кісток.

"Андрій приїхав знімати єдиний піший коридор для евакуації мирних людей та постачання продуктів. Те місце, де обстрілів бути не може за всіма писаними та неписаними правилами. Але в армії Росії - повна відсутність моралі та принципів. Вони навели свої знаряддя на мирних людей. Завтра російська пропаганда обов'язково розповість про цей випадок і брехатиме про "військовий об'єкт" або "самі обстріляли", - зазначив Комаров.

Також ведучий поділився, що хотів особисто від Цаплієнка дізнатися, як все відбулося:

"Колеги стояли біля машини та готувалися до знімань. Помітили дрон, але в укриття не встигли. З трьох боків прилетіло три "Смерчі". Встигли впасти на землю біля машини. Крім вибухів, було чутно, як уламки "січуть" повітря. У цьому вся підступність касетних бомб. Андрій відчув дуже сильний удар по стегну, ніби чимось тяжким. Майже одразу в той же квадрат почала "гасити" російська артилерія. Наголошую - це село, де звичайні житлові будинки. Побігли до підвалу. Андрій не одразу помітив, що джинси у крові. Водій ухвалив сміливе рішення сховати машину, ризикуючи життям. Щоб дати шанс групі терміново дістатися лікарні. У підвалі Андрію надали першу допомогу. Поранення у стегна. Далі – до лікарні", - розповів Комаров.

instagram.com/komarovmir

За словами Дмитра, наразі кореспондент мужньо тримається і навіть продовжує працювати:

"Щойно спілкувалися. Андрій – справжній мужик. Під знеболюючим продовжує жартувати та поспішає керувати процесом, щоб уночі підготувати матеріал до ефіру ТСН на ранок. "До перемоги заживе", - сміється колега. Лікар зазначає, що термін загоєння – місяць. Колегам пощастило. Уламок пройшов наскрізь, не зачепивши кістки. Іншим пощастило, що уламки не зачепили взагалі. Я бачив машину: отвори від уламків наскрізні", - зазначив Комаров.

Російські окупанти поранили кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка

Дмитро додав, що Андрій Цаплієнко пройшов багато гарячих точок. В Іраку, Афганістані, Колумбії, Палестині, Ліберії, але поранення отримав вдома, потрапивши під бомбардування російської армії.

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