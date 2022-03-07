Дмитро Комаров розвіяв міфи "руського міра" у прямому ефірі російських ЗМІ

Тележурналіст також відверто розповів про звільнення від диктатури та свободу слова в українських ЗМІ.

Відомий український телеведучий, автор тревелшоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров на включенні у прямий ефір опозиційного російського ютуб-каналу "Популярная политика" розповів про ситуацію в Києві, розвіяв міфи про "руський мір" та звернувся до російських військових.

"Ми дуже не рекомендуємо вам сюди йти, бо кожна людина у столиці зараз озброєна і ворогів ми тут не чекаємо. Якщо тільки спробуєте зайти у місто, то варто усвідомлювати, що окупація багатомільйонного міста - це абсолютно безперспективний план, коли всі люди, як один живий організм. Будуть знищувати! У нас люди готові боротися, і ви це вже бачили в Херсоні та інших містах, коли люди голими руками кидались на танки і зупиняли їх", - сказав телеведучий.

Під час прямого ефіру Дмитро Комаров емоційно прокоментував питання журналіста стосовно "руського міра" та відповів, чи дискримінують в Україні російськомовних людей.

"Це абсолютний фейк російської пропаганди. Я 12 років працюю на загальнонаціональному телеканалі 1+1 і я веду свою програму російською мовою. Ми навіть з друзями коли збираємось, говоримо і російською, і українською. Мовної проблеми немає", - наголосив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Тележурналіст також відверто розповів про звільнення від диктатури та свободу слова в українських ЗМІ.

"Ми звільнилися від диктатури ще 2005 року. Зараз ми відчуваємо свободу і ви не уявляєте, як це круто! Ми не заморочуємось, що постити, що говорити, що писати. Ми маємо можливість написати все, що ми хочемо будь то президент чи двірник. І ми знаємо, що нам за це нічого не буде", - підкреслив Дмитро Комаров.

Наприкінці інтерв'ю Дмитро звернувся до росіян, які й досі не вірять, що Росія напала на Україну і в прямому ефірі озвучив втрати Росії у війні з Україною.

"За що ви вбиваєте українців, за що ви обстрілюєте наші мирні міста, чому сотні людей гинуть? Поставте собі це запитання. Кожна освічена людина зробить для себе висновок, що це військовий злочин - те, що відбувається зараз", - додав Дмитро Комаров.

Він впевнено заявив в ефірі, що Україна налаштована виключно на перемогу, нація єдина як ніколи раніше і висловив впевненість, що після війни Україна піде зовсім іншим, перспективним шляхом розвитку.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Читайте також: