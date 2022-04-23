Дмитро Комаров у Сєвєродонецьку став свідком обстрілів міста російськими окупантами – відео

Український журналіст та ведучий Дмитро Комаров наразі перебуває в одній з найгарячіших точок України – у місті Сєвєродонецьк.

Комаров вирушив на Схід України, аби показати, що після себе залишили російські окупанти на нашій землі. У відео журналіста присутні величезні вирви біля школи у дворі житлового будинку, погорілі машини. Майже кожен будинок у місті обстріляний.

Дмитро показав обстріляні будинки з вибитими вікнами. Поки Комаров знімав, російські окупанти знов відкрили вогонь по Сєвєродонецьку і вибухи чутно у відео журналіста:

"Вони намагаються зробити тут другий Маріуполь, людей майже не залишилося. Вдома небезпечно перебувати, всі будинки обстрілюються. От ще дев'ятиповерхівка… Ми чуємо приходи, це російська артилерія гасить, і постійно ми чуємо звуки", - каже Комаров у відео.

Також він поспілкувався з мешканцями Донеччини і Луганщини і поцікавився їхньою думкою стосовно того, як Путін "їх визволяє":

"Не треба нас рятувати. Нас рятувати нема від кого. Ми тут мирні мешканці. Живемо тут і жили, нас не треба рятувати. Залиште нас у спокої і йдіть назад. Не треба нас вбивати. Луганщина – це Україна. Була, є і буде", - кажуть люди.

Мешканці Луганщини і Донеччини зазначили, що їхній загальний настрій, що "перемога буде за нами, тобто за Україною".

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