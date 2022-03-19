Дмитро Комаров з Макаревичем, Акуніним та Кличком опинився в одному списку ворогів Росії

Дмитро Комаров з Макаревичем, Акуніним та Кличком опинився в одному списку ворогів Росії

Журналіст похвалився своїм "почесним званням".

Український журналіст, ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров похвалився "почесним званням" ворога Росії.

"Нагородою" Комарова "удостоїв" Комітету захисту національних інтересів країни-агресорки. Про це журналіст розповів у своєму Instagram.

Зазначимо, що у списку "ворогів та зрадників" разом з Комаровим опинилися музиканти Борис Гребенщиков та Андрій Макаревич, письменник Борис Акунін, політичний діяч Олексій Навальний, зірка українського боксу Володимир Кличко:

Для перегляду фото гортайте ліворуч

"Приймаю вітання! Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші. У будь-яких обставинах дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що запроваджує тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні засоби масової інформації. Запроваджує списки неугодних", - написав у фотоблогу Комаров.

Читайте також: