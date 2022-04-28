Дмитро Танкович розповів, що окупанти зробили з його будинком у Бучі

Дмитро Танкович розповів, що окупанти зробили з його будинком у Бучі

Відомий шоумен та телеведучий Дмитро Танкович жив у Бучі, де велися активні бойові дії, а російські військові чинили там жахливі речі.

Артист зізнався, що готувався до війни, тому встиг вчасно поїхати з міста. Дмитро навіть збирав тривожну валізу, щоправда не скористався нею.

"Він так і лишився в Бучі в домі лежати", - поділився шоумен в ефірі ICTV.

Дмитро Танкович / скріншот з відео

До слова, у Бучі російські військові вбивали цивільних та грабували будинки місцевих. Танкович говорить, що йому відносно "пощастило", якщо можна так сказати. Будинок Дмитра вцілів. Утім, окупанти обікрали його та забрали звідти всі цінні речі.

"Після того, що я побачив у Бучі, я за свій будинок взагалі якось перестав переживати. Скажімо відверто, мені пощастило. Його тільки розмародерили. Ані міна, ані ракета туди не влучила", - поділився Танкович.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розповіла, що в її будинку жили російські окупанти і наразі їй, як і багатьом українцям, нема куди повернутися.

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