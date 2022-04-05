Дніпро перебуває між трьома фронтами, евакуювалися понад 200 тисяч людей: Філатов про ситуацію в місті

Дніпро перебуває між трьома фронтами, евакуювалися понад 200 тисяч людей: Філатов про ситуацію в місті

Мер Дніпра прогнозує, що дніпряни почнуть активніше залишати місто.

Дніпро через географічне розташування перебуває між трьома фронтами: південь Приазов'я, Харківський напрямок і Донбас. Наразі місто - це транзитний хаб, через який проходять евакуйовані.

Про це розповів мер Борис Філатов, пише "Суспільне".

З початку повномасштабного вторгнення з Дніпра тільки залізницею виїхали 200 тисяч людей. Порахувати, скільки із них дніпрян - неможливо.

"По цифрах ми не розуміємо кількість транзиту, тому що порахувати неможливо: багато їдуть автобусами, багато — приватним транспортом. Обліку немає. Зараз йде зниження пасажиропотоку, скажімо так, але все залежить від ряду чинників", - сказав Філатов.

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Мер Дніпра прогнозує, що зараз кількість виїжджаючих збільшиться, адже прилетіло вже десять російських ракет. За його словами, на день з міста відходять три-чотири евакуаційних потяги.

"Інше питання - де їх розмістити? Це раз. Плюс, поясню вам, у чому основна проблема. Навіть аналітики кажуть про те, що незалежно від результату воєнних дій 20-30% біженців усе одно повертаються. Зараз люди назад у Харків поїхали, у Київ. Це людська психологія. Люди не можуть знайти себе на новому місці", - пояснив Філатов.

Нагадаємо, ріелторів та орендодавців Дніпра закликали не підвищувати ціни на нерухомість та не спекулювати. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність перед законом.

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