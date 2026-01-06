Дніпро під атакою "Шахедів": що відомо про наслідки ударів дронів

Масований удар по Дніпру / © tsn.ua

Ввечері 6 січня Дніпро опинився під масованою атакою ударних безпілотників РФ. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також виникли пожежі на територіях дитячого садка та закладу професійно-технічної освіти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

«Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху. Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — закликав він.

За попередніми даними, в повітряному просторі над Дніпром перебувають понад 10 дронів типу «Шахед», також фіксується підхід нових груп безпілотників з південного напрямку.

«Чергова група БпЛА на Дніпро з півдня», — повідомили Повітряні сили ЗС України.

Нагадаємо, вранці 6 січня у Сумах пролунали вибухи. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої атаки.