Дніпро замерз: в ISW повідомили про ускладнення на Лівобережжі

Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Річка Дніпро замерзла на багатьох ділянка. Наразі це ускладнює переправу українським Збройним силам. Крім того, окупантам важче діяти на островах Дніпра.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ утримують свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Наразі підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Під Кринками також тривають позиційні бої.

ISW з посиланням на російських мілблогерів повідомляють, що особовий склад 8-ї роти 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ) підняв російський прапор над центром Кринок. Втім, американські фахівці не помітили жодних візуальних доказів, які підтверджують це твердження. Позиційні бої тривали під Кринками, наголошують аналітики.

Також повідомляється, що підрозділи російської 205-ї мотострілецької бригади (49-ї ОМСБр) і 2-го зенітно-ракетного полку (104-ї дивізії ВДВ) діють поблизу Дніпровських островів і біля Козачих Лагерів (на захід від Кринок) відповідно.

Нагадаємо, армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ біля Кринок. Однак наші воїни утримують їх.

У районі цього населеного пункту росіяни сконцентрували близько 10 тисяч військових. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій.

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