Дніпро знову під ударами: двоє загиблих, майже пів міста без світла

Місто Дніпро (ілюстративне фото) / © discover.net.ua

Реклама

У Дніпрі протягом дня 16 листопада російські війська продовжували атакувати різні райони міста. Внаслідок ударів загинули двоє людей — 32-річна жінка та 54-річний чоловік.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Реклама

«Дуже важкий понеділок. Протягом дня росіяни продовжують атакувати різні райони Дніпра. На жаль, вже двоє загиблих. Це 32-річна жінка та 54-річний чоловік», — написав він.

Реклама

Через російські удари без електроенергії залишилася майже половина міста. За словами Філатова, це вже шостий блекаут у Дніпрі за останні два тижні.

Над відновленням електропостачання працюють енергетики та комунальні служби.

Унаслідок атак також пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автомобілі, тепловоз, залізничну цистерну, сільськогосподарську техніку та підприємства.

За словами мера, російські війська втретє атакували завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Цього разу витоку олії, як під час удару в січні, не сталося.

Реклама

Через обстріли були також пошкоджені контактні мережі електротранспорту. Їх уже відновили, зокрема на Запорізькому шосе.

На інших локаціях триває ліквідація наслідків атак. Працюють міські служби, рятувальники, поліція, благодійники та представники районних адміністрацій.

Водночас у лікарнях Дніпра залишаються восьмеро постраждалих. За словами Філатова, у більшості з них серйозні опіки та уламкові поранення голови, обличчя і кінцівок.

«Лікарі роблять усе необхідне», — зазначив міський голова.

Реклама

РФ атакувала Дніпро, Запоріжжя та Одещину

Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада російські війська вже атакували Дніпро. Тоді загинула одна людина, ще 10 дістали поранення. Вибуховою хвилею у кількох багатоповерхівках повибивало вікна та пошкодило балкони, а на дорозі загорілися автомобілі.

Вранці російські дрони також атакували об’єкти цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє були поранені, зайнявся транспорт.

Крім того, під ударом опинилася енергетична інфраструктура на півночі Одеської області. Без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин. У ДТЕК повідомили про пошкодження виробничого майданчика, енергетики працюють над відновленням обладнання та електропостачання.

Новини партнерів

Новини партнерів