Дніпропетровщина на сторожі: містяни укомплектували банки крові і тероборони, у містах застосовують маскування

Жоден російський військовий кордон області не перетнув

На Дніпропетровщині комендантська година відсьогодні розпочинається на дві години раніше - з восьмої вечора і до шостої ранку. Вторгнення ворога в області не сталося, проте усі напоготові.

Про це зазначає журналістка ТСН.

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Жоден російський військовий кордон області не перетнув - на Дніпропетровщині контрольована ситуація, хоча минула ніч видалася тривожною. Була інформація щодо можливої висадки десанту. Цього не сталося. У Дніпрі та Кривому Розі вночі вимкнули вуличне освітлення, аби не дати ворогу шансу.

«Для того, щоб ці маячки не працювали, щоб не було наведення по місту, бо місто - дороги, які світяться, підсвітка - це фактично ті самі трекери. Протестоване відключення Кривого Рогу та міста Дніпра, щоб погасити дороги, погасити адміністративні будівлі, погасити парки та занурити його у темряву, тому хвилюватися не треба», - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вранці була стрілянина біля обласної адміністрації. Правоохорнці заспокоїли – збили квадрокоптер. Упродовж дня постріли також чули на околицях міста, проте ситуація цілком контрольована. По області затримують підозрілих осіб, а також відслідковують позначки. Жителів закликають їх фіксувати, та одразу прикривати – принаймні брудом, ганчір'ям, або навіть власним одягом. Задля отримання всіх таких повідомлень у Дніпрі створили окремий кол-центр.

На Дніпропетровщині контрольована ситуація: жоден російський військовий кордон області не перетнув

«Замальовуйте самі, знищуйте ті маячки самі. Від вашої самоорганізації нам буде легше працювати. Тому закликаю до самоорганізації. Поліція готова нести службу. Ми готові нести службу стільки, скільки потрібно, щоб наша область була у світі, в спокій і в безпеці», - додав заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс.

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До центрів комплектування - черги охочих вступити до лав збройних сил та тероборони. Не менше тих, хто привозить усе необхідне для захисників. А ще черга містян, що здають кров для поранених захисників, що доправляють сюди з передової. За добу до області прийшла тисяча донорів.

«Укомплектували резервні запаси за першою позитивною, другою позитивною. Зараз черга - донори третя позитивна, четверта позитивна і всі групи резус негативний», - кажуть лікарі.

До обіду резерви по всіх групах крові та резусах були укомплектовані.

«Важливо, тому що треба зараз підтримувати всіма силами, якими можна. Зараз здам кров і потім піду до тер оборони», - каже донор.

Лікарні працюють у посиленому режимі. Медики роблять усе для спасіння поранених, що доправляють сюди із передової. Запаси медикаментів є.