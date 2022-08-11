Дніпропетровщина під вогнем: лише в одному районі влучання у 40 багатоквартирних будинків, обстріляли і три школи

Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися одразу чотири райони Дніпропетровщини - троє людей загинули, дев`ятеро дістали поранення.

Лише по Нікопольській громаді прилетіло 120 реактивних снарядів. По Синельниківському та Дніпровському районах росіяни поцілили ракетами, з артилерії традиційно били і по Криворіжжю, йдеться в ТСН.

Нікопольський район обстрілювали цілу ніч. Спочатку повідомляли про двох загиблих та сімох поранених. Але ближче до обіду під завалами рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка. Тож кількість загиблих виросла до трьох.

Троє поранених у лікарні, у стані середньої тяжкості. Серед травмованих є 13-річна дитина. Наслідки обстрілів шокують: влучання у 40 багатоквартирних будинків, також рашисти обстріляли три школи.

Перебили лінію електропередач, шість тисяч людей опинились без світла. Голова нікопольської районної адміністрації поширив відео, зняте в одній з осель міста, аби показати, що кожну ніч чують і бачать нікопольці. А вже зранку самі містяни виклали в Мережу відео з місць прильотів.

У Червоногригорівській громаді - поцілили у лікарню, торгівельний комплекс та в понад десяток хат. Зайнявся цех із заготівлі лісу. По Синельниківському району, а саме по селу Великомихайлівка, рашисти вдарили одразу чотирма ракетами. Поранення отримало подружжя пенсіонерів.

«Жінка 70 років, зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберігалось зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів», - розповідають у ДСНС.

Також о пів на п’яту ранку ракета влетіла у Дніпровський район. В Мережі з’явилося відео з камер спостереження.

Опинився під обстрілами і Криворізький район, по якому били з «Ураганів». Сталось кілька пожеж на відкритій місцевості, їх загасили рятувальники. Людей та будинки не зачепило.

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