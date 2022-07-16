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Дніпропетровщину ворог обстріляв фосфорними снарядами: в одному з районів виникла пожежа

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Дніпропетровщину ворог обстріляв фосфорними снарядами: в одному з районів виникла пожежа

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Російські окупанти використали заборонені Женевською конвенцією запалювальні снаряди під час обстрілу Нікопольського району.

Внаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області фосфорними снарядами виникла потужна пожежа.

Про це повідомив у п’ятницю, 15 липня, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Ворог знову вдарив по наших сусідах — Нікопольському районі. Били, зокрема, фосфорними снарядами, внаслідок чого сталися серйозні загоряння, але пожежу також вдалося вночі рятувальникам ліквідувати”, — повідомив він.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим.

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