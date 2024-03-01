Дніпропетровщину знову атакували безпілотники: влада повідомила перші подробиці

ППО збила три дрони.
Росіяни не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Напереродні вони знову випустили ударні безпілотники.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Три безпілотники ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині. Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях області минулося без ворожих атак", - зазначив він.
Раніше стало відомо, що Херсон та Костянтинівка перебували під ворожим вогнем.
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