Дніпропетровщину знову атакували дрони: усі безпілотники вдалося збити

Також окупанти накрили область з важкої артилерії.

Армія Росіїу ніч проти 30 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих Shahed, що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - наголосив голова регіону.

Також окупаційні війська атакували Нікопольський район з важкої артилерії. Під ударом опинилася Марганецька громада, куди прилетіли майже 30 російських снарядів. За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених.

До слова, напередодні росіяни також атакували Дніпропетровщину дронами. Усі п'ять безпілотників вдалося збити.

Нагадаємо, також вночі ворог атакував Київ дронами. Внаслідок атаки безпілотниками Shahed зруйнована адмінбудівля в Голосіївському районі. Сили ППО збили всі 5 безпілотників.

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