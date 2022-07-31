Дніпровські лікарі проводять в операційних по 12 годин на добу, щоб вилікувати бійців, які знову рвуться до бою

До Дніпра доправляють бійців з Донеччини, Луганщини та Харківщини, більшість має складні мінно-вибухові поранення. Лікарі зізнаються, такого навантаження ніколи до цього не мали. Та попри це готові робити усе, щоб рятувати захисників, йдеться в ТСН.

Із осколковими пораненнями Володимира доправили з Харківщини. Каже, прикривали позиції під шквальним вогнем. «Посипають добре. «Гради», фосфором було, міномети. Накривало, осколки прилетіли», - каже він.

Із трьома осколками в тілі після мінометного обстрілу Сергія привезли з Донеччини. 24 лютого шахтар просто з нічної зміни вирушив до війська. Нині хоче назад, до своїх, щойно лікарі дозволять. «В нічну зміну я був. Прийшов майстер і сказав, що почалась війна. Все! А як, а хто це буде робить? Я готовий знову встати в стрій, виконувати своє завдання. Я захищаю сім’ю, країну. Тримайтеся! Скоро повернусь», - каже боєць.

Поруч Вадим, що був водієм в мирній Миколаївській області, допоки росіяни не розпочали широкомасштабне вторгнення. Відтоді боронить рідну країну. Разом з побратимами захищав Луганську область. «Ідуть дуже сильні бої, напружені. Ми, українці, не даємо їм прориву туди, куди вони хочуть. Вони розлючені, але в них нічого не виходить. Ми працюємо на максимум, намагаємось утримати наші позиції. Думаю, у нас виходить і вийде надалі. Напевно, бойовий дух. За нашу країну, за наших дітей, за жінок, батьків, за наших ветеранів. Це наша земля», - каже боєць.

Лікарі кажуть, поранення у захисників геть не дріб’язкові. Та попри складні виклики, роблять усе, аби врятувати наших бійців. Хірург цивільної лікарні Дніпра зізнається, доводиться опановувати нові навички та не зважати на втому. «Може пробивати і кишечник, нирку, селезінку, шлунок, печінку. І все це може бути за один удар. І доводиться всі ці поранення зшивати. Можна зайти в операційну о восьмій ранку і вийти о восьмій вечора. Це залежить від ситуації, від кількості бійців, від тяжкості поранень», - каже місцевий лікар.

Та неймовірні зусилля лікарів, волонтерів і самих бійців дають результат. Ці воїни вже одужують і, попри пережите, готові знов стати на захист країни від окупантів.

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