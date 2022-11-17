Дніпряни лагодять понівечені квартири після вибуху і на вибитих вікнах залишають Путіну послання

Те, що в Дніпрі немає жертв після такої атаки, містяни вважають дивом.

Дніпряни лагодять понівечені квартири після вибуху карети і на вибитих вікнах залишають Путіну послання з нагадуванням, ким його вважають українці, про це йдеться в ТСН.

23 поранених, сотні понівечених квартир і потужна пожежа на промисловому підприємстві - такі наслідки ракетного удару росіян по Дніпру. Все сталося у вранішню годину пік, коли містяни збиралися у справах та їхали на роботу, тож лише дивом минулося без загиблих.

Поблизу місця вибуху, тролейбус, що саме віз десятки пасажирів, дивом встиг зупинитися. Усі сидіння були засипані склом, та люди вижили. “Це диво! Слава Богу, що ми не потрапили до самого епіцентру. Я почув вибух, коли проїжджав, після цього зупинився і побачив ракета, що летіла попереду. Я відчинив двері, люди повиходили з тролейбуса. Сховався, хто де міг. Дякувати Богу, обійшлося без жертв. Кілька людей – про скло легкі подряпини”, - розповідає водій.

Сусідній легковик прошило осколками, його водій "народився в сорочці". Момент вибуху, який зафіксувала камера, це доводить.

Опубліковано Olga Pavlovskaya Четвер, 17 листопада 2022 р.

На промисловому підприємстві після влучання почалася пожежі, рятувальники гасили вогонь і виводили звідти людей. “Було врятовано троє осіб. Ще п’ятдесят було виведено на безпечну відстань з будівлі, де трапився приліт. Цих людей дістали з приміщення, де відбулись руйнування. Там було задимлення, був вогонь”, - каже начальник чергової зміни ДСНС Ігор Гетало.

Загалом 23 людини, серед яких п’ятнадцятирічна дівчина, дістали поранення. Після надання допомоги медики залишили в закладах п’ятнадцятьох потерпілих. “Різного ступень порізи шкіри, м’яких тканин. Це кінцівки, тулуб. Люди йшли на роботу. Люди збиралися вдома, тобто оголені ділянки буди пошкоджені. Є струс головного мозку, акубаротравми. Кілька пацієнтів з контузією”, - розповідає заступниця начальника обласного Департаменту охорони здоров’я Тетяна Квітницька.

У найтяжчому стані 83-річна жінка - пережитий жах спричинив інфаркт. “Вже прооперована, стан стабілізовано. Серце працює, як потрібно. Вона під наглядом у відділенні інтенсивної терапії”, - додає Тетяна Квітницька.

Як символ незламності Катерина повісила на своєму розбитому балконі саморобний плакат із посланням до Путіна. Це були новісінькі вікна, які вибило вибухом. “Тільки виплатили кредит за вікна, і ось бачите”, - каже Катя.

Вибух був такої сили, що в її будинку зім’яло навіть металеві двері.

На підтримку потерпілим прийшло чимало людей, щоб допомогти навести лад - прибрати оселі і закривати вибиті шибки. “ Все вилетіло і люстри, і шифоньєри, і телевізори. Могло бути й гірше. Усі цілі, живі. Виродків ненавидимо! Все буде добре”, - кажуть мешканці.

Попри чималі збитки потерпілі дніпряни тішаться вже тому, що вижили під час цієї атаки. Певні, за заподіяне ворога обов’язково отримає покарання.

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