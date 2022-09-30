Дніпряни лишились майже без міських автобусів після нічного обстрілу депо

Дві людини загинули, ще п’ятеро поранені, чверть міських автобусів у Дніпрі знищена - це наслідки ракетних ударів по місту.

У Дніпрі другу ніч поспіль окупанти б’ють по цивільних об’єктах обласного центру, йдеться в ТСН.

Автобуси саме повернулися після зміни в депо, коли стався удар «Іскандера», за ним піднявся величезний стовп вогню. Директор підприємства ледь стримує сльози. "Було приблизно 70-80 людей. "Це кінець зміни, коли з’їжджаються усі маршрути. Це ж ще час так обрати! Тварюки! Випуск закінчився, закрили ворота, пішли помили руки - там, де був завданий удар. Механік встиг зайти. А загиблий знаходився тут, де ми стоїмо", - розповідає він журналістам.

60-річний охоронець загинув миттєво, ще п’ятьох працівників поранило. "Трьох людей ушпиталили. Вони у стані середньої важкості. Ще двоє лікуються вдома", - повідомляє речник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.

Також читайте У Миколаєві ракета прошила житлову багатоповерхівку: мешканці діляться дивовижними історіями порятунку

Попри пожежу працівники намагалися врятувати хоч якість автобуси. "Виїжджали автобуси, які могли їхати. Адреналін, мабуть. Треба рятувати, хоч когось щось. Хто людей рятує, хто – автобуси", - каже Сергій, що працює тут водієм понад двадцять років.

П’ятдесят автобусів знищено вщент, ще сто - суттєво пошкоджені вогнем. Десятки - без вікон чи побиті осколками. Підприємство закупило новий транспорт якраз перед повномасштабним вторгненням. Та директора зараз більше хвилюють люди .

"Ми не могли дотелефонуватись до двох працівників. Може бути таке, я сподіваюся, я молюся, що там просто розбитий телефон і людина поїхала додому. Вибачайте, я більше не можу", - в сльозах каже він.

По обіді знайшли тіло ще двох загиблих працівників. З двохсот автобусів на лінії сьогодні лише чотирнадцять, та транспортного колапсу вдалося уникнути. Резервні машини надали інші підприємства, ще 30 автобусів Дніпру пообіцяла столиця.

"150 автобусів - це майже двадцять пять відсотків. Обслуговували вони виключно цивільних людей. Тобто це військовий злочин, направлений виключно проти України", - переконаний головний спеціаліст місткого департаменту транспорту Іван Васючков

Від вибухової хвилі пострадали будівлі довкола. У гімназії вибило усі вікна та заклинило двері, каже директорка. Постраждали майже всі кабінети.

В чотирьох багатоповерхівках повибивало шибки, пошкоджена котельня, крамниця та адмінбудівля.

Ще один ракетний удар, вдруге за місяць, завдали по ринку. У будівлях довкола повибивало шибки, зірвало двері та навіть меблі зі стін.

Росіяни атакують Дніпро другу ніч поспіль. Позаминулої ночі ракета вбила родину - бабусю Аллу, маму Наталю та двох діточок - Івана та Василісу. Батько вбитих малюків захищає країну на сході. Їхній пес Крим, який плакав над уламками, став справжнім символом горя. Собаку, яка теж постраждала, зараз рятують зоозахисники. А рятувальники, які шукали людей під уламками, зранку принесли на місце загибелі родини квіти та дитячі іграшки.

Читайте також:

Повернення територій та сплата репарації: у Зеленського розповіли про умови переговорів з РФ

Байден засудив дії Путіна та згадав про виділення Україні 12 млрд доларів

Символізує початок нової ери для України: Подоляк - про історичне рішення подати заяву на вступ до НАТО