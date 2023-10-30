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Росіяни готують нову хвилю штурмів: Барабаш назвав напрямок

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни готують нову хвилю штурмів: Барабаш назвав напрямок

Авдіївка. / Фото: ТСН.ua

Ситуація на цій ділянці фронту складна.

Російські війська перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині. Росіяни підтягують техніку й перекидають особовий склад. Найближчими днями на цій ділянці фронту очікується нова хвилю ворожих штурмів.

Про це заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції.

"Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - розповів Барабаш.

Нагадаємо, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що під час наступу російської армії під Авдіївкою, від 10 жовтня, окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.

Тим часом ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" ворога біля Авдіївки. Третій тиждень російські окупанти намагаються оточити місто.

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Дата публікації
Перегляди
1347
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