До 1 листопада планували захопити Куп’янськ-Вузловий: командир "Ахіллеса" про наступ РФ на Харківщині

До 1 листопада у росіян був план захопити Куп’янськ-Вузловий і лівобережжя Куп'янщини, але цей план провалився.

Про це повідомив командир батальйону ударник безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Які, на поточний момент, є успіхи у противника на полі бою? По суті, вони відсутні. Силам оборони вдається більш ніж ефективно та якісно і своєчасно виявляти сили ворога і, попри погодні умови, в яких безпілотники так чи інакше знижують свою ефективність, бити ворога достатньо далеко від наших вогневих позицій", – зазначив Федоренко.

За його словами, Куп'янський напрямок наразі лишається вкрай складним.

Федоренко розповів, що 1 листопада противнику російські генерали ставили завдання – взяти Куп'янськ-Вузловий і зайняти лівобережжя річки Оскіл. Військовий пояснив, чому це важливо для РФ. Адже тільки з виходом на Куп'янськ-Вузловий і володіння лівобережною Куп'янщиною дає противнику можливості готуватися до форсування річки Оскіл.

Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий на карті / Фото: Deepstatemap

Проте ворог не зміг виконати це завдання.

"Відповідно, в таких випадках російські генерали намагаються залучити якомога більше найдешевшого ресурсу, який є в окупаційних військах – це жива сила. Насмикати з різних відтинків, сформувати звідні штурмові групи та відправляти їх вперед для досягнення результату. За тиждень, що минає, противнику не вдалося досягти суттєвих тактичних результатів", – каже Федоренко.

Він висловив припущення, що росіяни будуть нарощувати свої спроможності для виконання певних завдань під новорічні свята.

Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.

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