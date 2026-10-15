До 100 реактивних дронів на добу: Росія майже завершила будівництво нової ударної бази поблизу України

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Росія майже завершила будівництво великої бази для запуску ударних реактивних безпілотників у Ростовській області, неподалік від кордону з Україною. На спорудження комплексу площею близько 0,9 квадратного кілометра знадобилося лише шість тижнів. Новий об’єкт може суттєво збільшити російські можливості для повітряних атак.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на аналіз супутникових знімків та оцінки оборонних експертів.

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За даними Reuters, 31 серпня на місці майбутнього комплексу в південно-західній частині Ростовської області було порожнє поле. Уже наступного ранку супутникові знімки зафіксували початок будівельних робіт. Приблизно через шість тижнів територія перетворилася на великий спеціалізований об’єкт із майданчиками для запуску безпілотників.

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Площа комплексу становить близько 0,9 квадратного кілометра — це приблизно 126 футбольних полів. Він розташований орієнтовно за 3,5 км від авіабази Міллерово, де дислокується 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк.

Аналіз знімків, отриманих від компаній Planet Labs та Airbus, свідчить, що на західному краю комплексу облаштували вісім платформ для пускових направляючих. На двох із них рейки вже встановили, ще на двох тривали роботи з їх монтажу.

Російська база реактивних дронів / © Planet Labs

За оцінкою Майка Монніка, засновника та генерального директора приватної розвідувальної компанії DroneSec, об’єкт призначений для запуску новітніх російських реактивних безпілотників «Герань-4» і «Герань-5». Експерт вважає, що комплекс майже готовий до експлуатації та може запрацювати на повну потужність уже за кілька тижнів.

«Швидкість будівництва демонструє легкість, з якою Росія може оперативно задіювати вже сформовані наступальні спроможності», — зазначив Моннік.

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Потужності запуску можуть подвоїтися

Нова база доповнить наявну російську мережу щонайменше з 11 стаціонарних майданчиків, які використовують для запуску ударних безпілотників по Україні. Поява ще одного великого комплексу може істотно розширити географію та інтенсивність російських повітряних атак.

За оцінкою Монніка, новий об’єкт потенційно здатний забезпечувати запуск 100 або більше реактивних дронів протягом доби. Водночас фактична інтенсивність його використання залежатиме від запасів безпілотників, поставлених бойових завдань та інших чинників.

Якщо комплекс використовуватимуть на повну потужність, він дасть Росії змогу збільшити кількість напрямків і темпів запуску реактивних БпЛА. Утім, потенційна пропускна спроможність бази не означає, що російські військові щодня запускатимуть із неї сотню дронів.

Будівництво об’єкта відбувається на тлі переорієнтації російських можливостей із виробництва та застосування безпілотників на реактивні моделі. За даними українських військових, які Reuters наводило минулого місяця, протягом трьох літніх місяців Росія приблизно в шість разів збільшила використання реактивних ударних дронів. Найбільше від цієї тенденції постраждали Київ і прилеглий регіон.

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Чому реактивні дрони складно перехоплювати

Реактивні безпілотники становлять додаткову загрозу для української ППО через значно вищу швидкість порівняно з повільнішими поршневими моделями. За даними Reuters, вони можуть розвивати швидкість до 600 км/год.

Це ускладнює їхнє знищення за допомогою дронів-перехоплювачів, які Україна розробляла як відносно дешевий засіб боротьби з повільнішими ударними БпЛА. Через це українські військові змушені шукати нові способи протидії швидшим повітряним цілям.

Розширення російської інфраструктури для запуску реактивних дронів створює ризик подальшого збільшення навантаження на українську протиповітряну оборону. Особливо актуальною ця загроза стає напередодні зими, коли Київ очікує посилення російських атак ракетами та безпілотниками.

Водночас новий майданчик, імовірно, перебуває в зоні прикриття протиповітряної оборони авіабази Міллерово. За оцінкою DroneSec, це може ускладнити спроби України завдати удару по об’єкту та знищити його до початку повноцінної експлуатації.

Росія робить ставку на далекобійні удари

Програмний директор лондонського аналітичного центру RUSI Роб Джордан зазначив, що бетонні майданчики та видимі на супутникових знімках пускові направляючі відповідають інфраструктурі, яку використовують для запуску російських безпілотників «Герань».

За його словами, швидкість будівництва комплексу свідчить про значну увагу Росії до розвитку можливостей завдавати ударів на великі відстані. Джордан припустив, що така стратегічна ставка може відбуватися частково коштом ресурсів, які могли б спрямувати на розвиток традиційних сухопутних сил.

Моннік також попередив про ширші наслідки розвитку російських реактивних безпілотників для європейської безпеки. Поєднання промислового виробництва, технологічного вдосконалення БпЛА та недостатньо розвиненої комплексної протидронової оборони в багатьох країнах НАТО, на його думку, створює серйозні ризики для Заходу.

«Ця здатність швидко розгортати потенціал для завдання масштабних атак із використанням безпілотних авіаційних систем створює стратегічну вразливість для країн НАТО», — заявив експерт.

Будівництво бази на півдні Росії відбувається на тлі погіршення відносин між Москвою та НАТО. Європейські уряди звинувачують Росію в активізації диверсій, кібератак та інцидентів із безпілотниками. Російське Міністерство оборони на запит Reuters щодо нового об’єкта та програми реактивних дронів оперативно не відповіло.

Нагадаємо, Росія оснащує далекобійні реактивні дрони «Герань-4» і «Герань-5» оптичною навігаційною системою «Сусанін», яка дозволяє їм визначати маршрут за зображеннями місцевості, а не покладатися лише на супутникові чи радіосигнали.

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