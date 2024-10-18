До 11 000 військових з КНДР готуються вступити у війну РФ проти України – Буданов

Наразі майже 11 000 піхотних військ Північної Кореї навчаються на сході РФ, щоб воювати в Україні.

Про це повідомив The War Zone, посилаючись на очільника Головного управління розвідки оборони України Кирила Буданова.

"Вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада", - заявив Буданов.

Він додав, що Північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку та боєприпаси.

Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди підуть інші північнокорейські війська, незрозуміло, додав він.

"Зараз ми не маємо повної картини", - додав очільник ГУР.

Нагадаємо:

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

12 жовтня у Washington Post повідомили, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну проти України до кінця року.

13 жовтня український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") зазначив, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

Напередодні Володимир Зеленський у щоденному зверненні до українців розповів про те, що Росія і Північна Корея дійшли згоди про впровадження солдатів КНДР до армії Путіна.

Президент наголосив, що з боку Заходу потрібне збільшення тиску на агресора, який Росія не повинна витримати. І до того ж, за його словами, потрібно працювати над тим, щоб не допустити ще більшої війни.

Що відомо про північнокорейську армію

Як і сама Північна Корея, її армія - максимально закрита структура, її склад відомий лише приблизно, а оцінки боєздатності викликають суперечки. Головна її особливість - це чисельність.

У країні діє загальна військова повинність, зокрема й для жінок, термін обов'язкової служби становить від трьох до 10 років залежно від роду військ.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, 2018 року збройні сили КНДР були четвертими за величиною у світі й налічували близько 1,2 млн людей.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю.

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