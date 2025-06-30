До 2030 року Росія може атакувати країни НАТО

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Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія може розпочати нову фазу військової агресії — цього разу вже проти країн НАТО — до 2030 року.

Про це він сказав під час круглого столу з нагоди запуску аналітичного центру Snake Island Institute, передає NV.

Під час виступу Скібіцький наголосив, що Україна залишається ключовим партнером США поза межами НАТО, особливо в питаннях оборони та безпеки. За його словами, загроза з боку Росії виходить далеко за межі українського театру воєнних дій.

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“Ми повинні розглядати ймовірність нової фази агресії Росії вже до 2030 року, цього разу — проти країн НАТО”, — зазначив Скібіцький.

Він також підтримав створення Snake Island Institute — нового аналітичного центру, який працюватиме над формуванням оновленої архітектури безпеки між Україною, США та партнерами.

Владислав Соболевський заявив, що Україна вже сьогодні бере участь у формуванні нової системи колективної безпеки:

“Ми розуміємо важливість стратегічних партнерств для України та західних союзників. Snake Island Institute — один із ключових інструментів цього процесу”.

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Раніше ми писали, що на тлі затяжної війни в Україні та посилення російської агресії європейські держави прискорюють підготовку до власної оборони. НАТО вже готується до масштабного захисту: на східному кордоні від Фінляндії до Польщі протяжністю близько 3440 кілометрів планують створити “вибухову стіну” з мінних полів.