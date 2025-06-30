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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
943
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Росія може атакувати країни НАТО за декілька років — попередження розвідки

Загроза з боку Росії виходить далеко за межі українського театру воєнних дій.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
До 2030 року Росія може атакувати країни НАТО

До 2030 року Росія може атакувати країни НАТО

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія може розпочати нову фазу військової агресії — цього разу вже проти країн НАТО — до 2030 року.

Про це він сказав під час круглого столу з нагоди запуску аналітичного центру Snake Island Institute, передає NV.

Під час виступу Скібіцький наголосив, що Україна залишається ключовим партнером США поза межами НАТО, особливо в питаннях оборони та безпеки. За його словами, загроза з боку Росії виходить далеко за межі українського театру воєнних дій.

“Ми повинні розглядати ймовірність нової фази агресії Росії вже до 2030 року, цього разу — проти країн НАТО”, — зазначив Скібіцький.

Він також підтримав створення Snake Island Institute — нового аналітичного центру, який працюватиме над формуванням оновленої архітектури безпеки між Україною, США та партнерами.

Владислав Соболевський заявив, що Україна вже сьогодні бере участь у формуванні нової системи колективної безпеки:

“Ми розуміємо важливість стратегічних партнерств для України та західних союзників. Snake Island Institute — один із ключових інструментів цього процесу”.

Раніше ми писали, що на тлі затяжної війни в Україні та посилення російської агресії європейські держави прискорюють підготовку до власної оборони. НАТО вже готується до масштабного захисту: на східному кордоні від Фінляндії до Польщі протяжністю близько 3440 кілометрів планують створити “вибухову стіну” з мінних полів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
943
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