"До 25-го числа хочуть нас вибити": окупант хвилюється через ймовірний наступ ЗСУ на Донецькому напрямку - перехоплення

Загарбник розповідає телефоном, як ЗСУ нищать командирів російської армії та військових: "У нас людей взагалі не залишилося, навіть нема чого їсти".

Російський окупант поділився своїми хвилюваннями через можливий наступ ЗСУ на Донецькому напрямку.

Загарбник повідомив, як українські військові нищать командирів російської армії та особовий склад.

Телефонну розмову російського військового, ймовірно з дружиною, перехопила військова розвідка.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Хохли техніку на нас зводять. До 25 числа хочуть нас вибити — наказ дано від американців. Коротше, тут зараз начальник їде. Тут ми дивимося на них — капець взагалі. Народу немає у нас. Командир роти — вже четвертий, командир взводу — всі змінюються, людей вбивають. У нас людей взагалі не залишилося, навіть нема чого їсти", — скаржиться окупант.

Російський військовий просить не передавати йому каші, бо він вже не може на них дивитись, бо їсть їх вже півтора місяця.

"Нам їжа ця… нам цибуля та часник найбільше потрібні", — зазначив окупант.

Військовослужбовець рф на Донецькому напрямку хвилюється через імовірний наступ українців. #ГУРперехоплення ‼️"ХОХЛЫ ТЕХНИКУ НА НАС СВОДЯТ. ДО 25-ГО ЧИСЛА ХОТЯТ НАС ВЫБИТЬ" Військовослужбовець рф на Донецькому напрямку хвилюється через імовірний наступ українців. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 26 листопада 2022 р.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що російських мобілізованих окупаційна армія звозить на тимчасово окуповану територію України. Загарбників тренують у наших ландшафтних парках та заселяють до будинків цивільних українців.

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