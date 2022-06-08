До 478 зросла кількість дітей, поранених окупантами від початку повномасштабної війни в Україні

До 478 зросла кількість дітей, поранених окупантами від початку повномасштабної війни в Україні

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 263 дитини, понад 478 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 478. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

5 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.

В Офісі генпрокурора також додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти, 186 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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