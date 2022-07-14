До 600 людей під постійними обстрілами: розвідка повідомила про роботу над евакуацією зі Святогірської Лаври

Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври у Донецькій області. На території перебувають до 600 цивільних. Водночас близько 100 ченців відмовляються залишати територію.

Святогірську Лавру постійно обстрілюють з артилерії російські війська.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 14 липня.

"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області. На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, на території Лаври перебувають до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві, які намагались сховатися від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій. Через певний час цивільні знову ж таки через активні бої не змогли евакуюватися та попросили організувати безпечний коридор.

"Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них – через поранення, вік та хвороби. Та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу", – зауважили в розвідці.

Там наголосили, що аби запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя, Україна готова долучити міжнародних посередників для організації гуманітарного коридору.

Нагадаємо, 1 червня російські війська з артилерії обстріляли територію Святогірської Лаври. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, ченець Аристоклій та черниця Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

Жінок не братимуть на військовий облік без їхньої згоди

Читайте також: