"До 70-річчя Путіна подарунок": розвідка повідомила, коли РФ спробує провести "референдум" на окупованих територіях

До 11 вересня прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Не починати широкомасштабну війну в Україні Путіна намагалися переконати Різні кола, але їм цього не вдалося. Оскільки в диктатора є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії.

Про це заявив представник Головного Управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в коментарі "Крим Реалії".

"11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", – сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося. Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію "приемник" президент РФ давно відмовився.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", - додав Скібіцький.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

Читайте також: