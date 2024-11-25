До адмінмежі Дніпропетровської області залишилося 7 км – боєць 24 ОШБ Айдар

До адміністративного кордону Дніпропетровської області окупантам залишилося 7 кілометрів.

Про це заявив військовослужбовець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Військовий поскаржився, що попри рік відносного затишшя, напрямок Великої Новосілки не підготували до оборони. Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине.

"Бачучи як сиплеться передок, не мінувати передній край та не будувати якісні укріплення – чистої води кретинізм. Якщо укріпи десь і будують то цивільні підрядники, які копають необлаштовані траншеї по замовленому кілометражу, там де легше, а не там де треба… Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше "освоятся", – пише Бунятов.

За словами військового блогера, лейтенанта ЗСУ із позивним "Алекс", який веде Тг-канал "Офіцер" на відрізку з Гуляйполя до Великої Новосілки(Донецької обл.) противник помітно наростив наступальні дії.

"Не думайте, що якщо Велика Новосілка в Донецькій області, то воно тим і обмежиться. Там до кордону Запорізької та Дніпропетровської областей дуже мала відстань, якщо взяти темпи просування росіян. У Велику Новосілку вже заскакують окупанти і треба просто зараз негайно вживати стабілізаційні дії, бо в оперативних масштабах провал саме там може дорого нам коштувати аж до того, що укріплення на Запоріжжі просто обійдуть", – йдеться на каналі "Офіцер".

Сьогодні вранці "Офіцер" повідомляв, що росіняи зайшли на крайні вулиці Великої Новосілки. За словами блогера, ща останні дні противник досяг чималих успіхів у напрямку цього населеного пункту.

"Поки захід в селище не носить масового характеру, ворог не закріпився, але тенденція погана", – відзначили на каналі "Офіцер".

Раніше речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин попередив, що армія РФ готується до прориву на півдні Донеччини.

Також начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що декілька днів тому противник намагався прорвати оборону Запорізького напрямку.

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