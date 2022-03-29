До Бердянська вирушила колона автобусів для евакуації маріупольців (відео)

Евакуація людей розпочнеться зранку 30 березня.

Із Запоріжжя до Бердянська вирушила колона з 34 автобусів, щоб евакуювати декілька тисяч маріупольців.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Сьогодні нова евакуаційна колона з 34 автобусів у супроводі ДСНС виїхала із Запоріжжя до Бердянська. За планом колона дістанеться місця посадки людей сьогодні, але з урахувань безпеки, сама евакуація розпочнеться завтра зранку", - йдеться у повідомленні.

Всього до Запоріжжя вже евакуйовано понад 75 тисяч маріупольців. Всім людям надана необхідна допомога – їжа, медикаменти, предмети першої необхідності, а також допомога у розселені.

Нагадаємо, в Україні 29 березня погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів.

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