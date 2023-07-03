До Білорусі потраплять не більше ніж 1 тисяча "вагнерівців", решта буде у РФ та Африці — експерт

За словами Віктора Ягуна, частина з "вагнерівців" може потрапити до армії Білорусі, адже у ній дуже серйозна проблема відсутності досвіду бойових дій.

Після заколоту частину "вагнерівців" передадуть під управління Міноборони РФ, а решта — розійдуться територією Росії або поїдуть за контрактами за кордон. Деякі найманці можуть увійти до складу армії Білорусі — про це раніше заявляв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун 3 липня.

"Частина "вагнерівців" дійсно піде у спецпідрозділи Міністерства оборони РФ, частина просто "розсмокчеться" територією Росії. Ще одна частина піде за контрактами, які є за кордоном, а там дуже серйозні контракти щодо охорони різних об’єктів у Латинській Америці, Венесуеллі, Африці, Сирії, Лівії", — каже він.

За словами Ягуна, частина з них може потрапити до армії Білорусі, адже у ній дуже серйозна проблема відсутності досвіду бойових дій.

"Вони можуть бути інструкторами, але туди потраплять не більше ніж 1 тисяча осіб. Думаю, тих, що пройшли в’язниці, їх точно не випустять із Росії. І легенда про 8 тисяч бійців у Білорусі смішно виглядає… Насамперед, напевно, розраховано на Україну, що ми зараз почнемо з переляку набирати біля кордону солдатів, бо вони нібито рвуться у бій", — додав спікер.

Також експерт наголосив, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сам собі побудував бізнес-імперію, сам її повністю розвалив, і його майбутнє дуже туманне.

"Навіть якщо він думає, що може сховатися в Африці або в Латинській Америці, думаю, що і там його знайдуть. Єдине, що я не вірю в те, що його буде знищено по-тихому. Я думаю, що це буде дуже демонстративно. Те, що Пригожину залишилося дуже мало, це стовідсотково", — підсумував гість ефіру.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на Москву. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

Раніше Олександр Лукашенко розповів, де зараз перебувають Євген Пригожин та "вагнерівці". Також диктатор заявив, що радий побачити "вагнерівців" у Білорусі, бо вони дадуть "безцінний бойовий досвід".

Нагадаємо, саме Лукашенко домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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