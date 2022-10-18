До Білорусі прилітали носії гіперзвукових ракети "Кинжал", якими найближчим часом можуть бомбити Україну: що відомо

У Білорусі 16 жовтня зафіксували три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МІГ-31, які сіли на аеродром у Мачулищах.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн" вранці 18 жовтня.

Спостерігачі пояснюють, що помічені винищувачі це не стандартні МІГ-31, а спеціальна їхня модифікація - МІГ-31К. За даними фахівців, саме ця модель винищувачів здатна нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і запускати їх на відстані 2000 км.

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"Не виключено, що разом із Міг-31К до Білорусі привезли й гіперзвукові ракети "Кинжал". Справа в тому, що того ж дня, 16 жовтня, на аеродром "Мачулищі" з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які цілком могли привезти ракети для запусків з МІГ-31К", - йдеться в повідомленні.

За наявною такою інформацією, у МІГ-31К збільшений запас палива та є спеціальна апаратура зв'язку. Додамо, що російські пропагандистськи раніше заявляли, що їхні системи у носіях ракет "Кинжал" "дозволять у автоматичному режимі без участі пілота" вивести літак на потрібну траєкторію запуску та мовляв у "точно розрахований момент запустити ракету".

"Є підстави вважати, що винищувачі МІГ-31К ВКС РФ найближчим часом можуть почати обстріл України з території Білорусі за допомогою гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", - сказано в повідомленні "Беларускі Гаюн".

"Беларускі Гаюн" також встановив реєстраційні номери винищувачів, помічених у Білорусі - RF-92462, RF-92339 та RF-92333.

Ситуація у Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Днями моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що режим Лукашенка відправив у напрямку окупованого Донецька ешелон з 25-ма танками. А до окупованого Луганська вирушив ешелон з білоруськими "Уралами", знятими зі складів зберігання.

Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Своєю чергою моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на представників Міноборони Білорусі заявила, що Росія перекине до РБ 9 тисяч військових, а також близько 170 танків, до 200 БМП та до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

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