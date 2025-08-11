До Білорусі прибули ешелони з військовими й технікою РФ: у ДПСУ оцінили загрозу для України

Військові навчання у Білорусі / © Associated Press

Росіяни вже відправили кілька сотень солдатів та десятки одиниць техніки для військових навчань у Білорусі. Цей напрямок залишається загрозливим для України.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Мова йде про кілька сотень військовослужбовців й кілька десятків техніки, які вже прибули на територію Білорусі. Водночас Білорусь певні сили направила до Росії, де також мають відбутися навчання», — повідомив Демченко.

Українські розвідники та прикордонники відстежують прибуття російських підрозділів, щоб розуміти, яку кількість вони можуть залучити для спільних навчань, особливо на території Білорусі.

«Цей напрямок для нас, як і раніше, загрозливий. Під час цих навчань не можна виключати провокацій чи нагнітань ситуації щодо безпеки для нашої країни», — констатував Демченко.

Нагадаємо, у вересні на території Білорусі мають розпочатися спільні військові навчання з РФ «Захід — 2025». Для участі у заході до Білорусі вже прибули російські військові та техніка. Попри це, на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, реальної загрози для східних країн НАТО ці навчання не становлять.

Експерт припускає, що можуть траплятися провокації, подібні до недавнього інциденту, коли російський безпілотник «Гербера» залетів на територію Литви. Можуть також розгортатися наступальні колони, втім загроза навряд чи вийде за межі таких інцидентів чи диверсій.