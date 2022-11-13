До Білорусі з РФ почали масово прилітати Іл-76, якими можуть вивозити ракети: що відомо

Із Росії на білоруський аеродром "Мачулищі" за останні два дні вісім разів прилітали Іл-76 ВКС РФ, які можуть завозити або вивозити ракети, або одночасно і те, і інше.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" 13 листопада.

За даними спостерігачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години. Пояснюється, що такий час дуже тривалий для розвантаження. 12 листопада ще довше - від 5,5 до 6,5 год.

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На думку аналітиків, є три версії, навіщо Іл-76 прилітають до Білорусі: завезення нових ракет та/або амуніції в РБ; вивезення ракет та/або амуніції з РБ до РФ; одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння.

Найреальніша версія — "завезення ракет у РБ".

"Яка з версій пріоритетна? Друга. І вона єдина, яка має низку непрямих підтверджень. По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі. По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76, у напрямку аеродрому "Мачулищі" було зафіксовано мінімум 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - мінімум 64 ракети", - йдеться в заяві.

Фахівці додають, що для підтвердження версії з одночасним завезенням та вивезенням різної зброї наразі недостатньо даних.

Ракети можуть вивозити на такі аеродроми:

"Міллерове" (Ростовська область) — 4 рейси

"Ростов-на-Дону-Центральний" (Ростовська область) - 2 рейси

"Чкаловський" (Московська область) — 1 рейс

"Сеща" (Брянська область) — 1 рейс

Якщо припущення підтвердиться, що ракети перевозять до Ростовської області, РФ, відбувається постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Це ще не все, але деталей поки не повідомлятимуть. Таку ж стіну побудують на кордоні з Росією.

Участь Білорусі у війні проти України

24 лютого з Білорусі на Україну пішла техніка окупантів і нині з території РБ росіяни обстрілюють Україну. Сам Лукашенко активно підтримує Путіна.

Нещодавно у Мережі опублікували супутникові знімки, які свідчать, що на аеродромі в "Мачулищах" (Білорусь) перебувають МіГ-31К ВКС РФ та контейнери, де можуть зберігатися ракети "Кинджал".

Тим часом у Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

Втім, як вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, новий напад на Україну з Білорусі наразі є малоймовірним. На його думку, якщо Лукашенко віддасть армії Білорусі наказ наступати, білоруси можуть повстати.

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