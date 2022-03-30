До Білорусі за добу прибуло багато поранених російських військових – Генштаб ЗСУ

До Білорусі за добу прибуло багато поранених російських військових – Генштаб ЗСУ

Там зазначили, держава продовжує надавати Росії території для розташування її військових та зброї.

Протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області Білорусі з території України прибула велика кількість російських військовослужбовців з пораненнями різних ступенів важкості.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 30 березня.

Там зазначили, що самопроголошене керівництво Білорусі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Росії, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

"Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні", – зазначили в українському Генштабі.

Там додали, що Білорусь також надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території.

"Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня в Міноборони повідомили, що наступального угруповання білоруських військових у напрямку Волині не створено, однак ймовірність їхнього залучення до війни проти України зберігається.

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