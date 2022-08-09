До Білорусі знову прилітав російський Іл-76, який привіз нову партію ракет: моніторингова група попереджає про небезпеку

До Гомеля знову прилітав вантажний літак Іл-76 Повітряно-космічні сили Російської Федерації, який, ймовірно, привіз нову партію ракет для ЗРК С-300/400.

За даними моніторингової групи, російський літак приземлився в аеропорту "Гомель" в районі 17:00, а після 18:30 борт відлетів назад до РФ.

Про це йдеться на сторінці "Беларускі Гаюн" у телеграм.

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"Ми припускаємо, що цей борт привіз до Білорусі чергову партію ракет, оскільки в районі 19:00 з Гомеля у напрямку траси М8 було помічено проїзд підйомного крана та двох тралів, які перевозили по 4 ракети для ЗРК С-300/400. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром Зябрівка, де зосереджені сили ЗС РФ", - сказано у повідомленні.

Крім цього, за інформацією авторів групи, 9 серпня зафіксовано перекидання ракет з боку Гомеля у бік Мозиря трасою М-10. Ракети перевозилися на тралі із розпізнавальним знаком, характерним для російської армії "V".

"Видно, що до Білорусі вже котрий день йде активне підвезення ракет для С-300/400. Згідно з актуальною інформацією, можна припустити, що спостерігається підготовка до ракетних обстрілів не лише з Гомельського району, а й із локацій у Мозирському районі", - зазначають автори моніторингової групи.

Нагадаємо, загроза нападу армії Білорусі на Україну зараз мінімальна. Хоча така загроза існуватиме до кінця війни. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Щодо ракетних ударів, авіаційних та сухопутних, то ризик дуже великий, наголосив експерт.

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