До Чернівців надходять тонни гуманітарної допомоги для України: її відправляють в інші міста

Ледь не щодня в область надходять фури з гуманітарною допомогою з Туреччини, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції.
Півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги з Чернівців відправили у регіони, які потерпають від ракет та обстрілів.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Із першого дня війни в місті організували волонтерський хаб, куди спершу зносили все необхідне містяни, а згодом почали приймати вантажі від благодійників з різних куточків світу.
Ледь не щодня в область надходять фури з гуманітарною допомогою з Туреччини, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції. У сусідній з областю Румунії в аеропорту поблизу Сучави організували пункт, в який прибуває допомога з усієї Європи.
Тут вантаж розмитнюють, аби він швидше перетнув кордон і потрапив на Буковину. Благодійники доправляють усе: одяг, засоби гігієни, продукти. У Чернівцях волонтери все сортують і відправляють, зокрема до Києва, Ірпеня, Бучі, Броварів, Охтирки, Сум, Харкова, Миколаєва.
Окрім допомоги іншим містам, тонни вантажу в місті скерували на потреби переселенців – в область їх прибуло більше 30 тисяч. Зокрема, для біженців організували безкоштовні пункти видачі продуктів та одяг.
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