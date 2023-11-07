До чогось готуються: на окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру - ГУР

На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру, аби знищити під час відступу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури. Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ розширили контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині.

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