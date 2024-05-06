До чогось готуються: окупанти посилюють захист Севастополя з моря – супутникові фото

У Севастополі окупанти встановлюють додаткові баржі для захисту бухти.

У тимчасово окупованому Севастополі, на вході до бухти, росіяни встановлюють додаткові баржі для захисту від атак українських морських дронів.

Про це пише моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникових знімків.

"Перші дві баржі були притоплені там від 5 по 10 квітня. Коритами Чорноморський флот Росії намагається захистити корита, що залишилися", - пише канал.

У Севастополі, на вході до бухти, окупанти встановлюють додаткові баржі / Фото: скриншот

У Севастополі, на вході до бухти, окупанти встановлюють додаткові баржі / Фото: скриншот

У Севастополі, на вході до бухти, окупанти встановлюють додаткові баржі / Фото: скриншот

У Севастополі, на вході до бухти, окупанти встановлюють додаткові баржі / Фото: скриншот

Моніторингова група також нагадала, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші важливі кораблі Чорноморський флот РФ перевів на військово-морську базу до Новоросійська, куди українські морські дрони теж дістають.

Нагадаємо, у Севастополі ГУР підірвало електропідстанцію.

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