До чогось готуються: окупанти розмістили біля мосту в Джанкої ЗРГК "Панцир-С" (відео)

Окупанти, побоюючись наступу ЗСУ, намагаютьс посилити оборону у Криму.
Російські загарбники розмістили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцир-С" біля мосту в Джанкої, Крим.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
"Біля мосту в Джанкої поставили "Панцир-С". Тривожно", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити установку, яка стоїть поблизу мосту.
Нагадаємо, ввечері 20 березня у місті Джанкой знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.
Вибухи також призвели до пошкодження вузлової станції у Криму.
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