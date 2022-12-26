"До чогось готуються": Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі 

Російська Федерація збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі.

Наскільки це потужні зміни – пояснила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Очевидно, що вони до чогось готуються. Наразі вони маневрують. І вже один з ракетоносіїв зайшов до пункту базування. Наразі в морі – один надводний і два підводних ракетоносіїв, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр". Але пам’ятаємо, що повернути на бойове чергування ракетоносії – це нескладно. Це займе дві-три години. Пам’ятаємо, що у них є таке тяжіння до більш-менш значущих для них спецоперацій. Ми усвідомлюємо, що можливий удар, ми готові до цього. Але не варто чекати не тільки ракетний масований ракетний удар. Вони цілком здатні завдати і точкові удари", - сказала вона.

Нагадаємо, станом на 25 грудня у морі на бойовому чергуванні перебувало до 13 ворожих кораблів. Чотири з них ‒ носії "Калібрів" загальним залпом 24 крилатих ракети.

Окрім того, у Середземному морі перебувало дев'ять російських кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет. Їхній загальний залп – 72 "Калібри".

Станом на обід 24 грудня у Чорному морі перебувало 11 російських кораблів, загальний залп - 20 ракет. У порівнянні із вчоранішнім днем, 23 грудня, кількість ракет збільшилася на 16 одиниць.

Читайте також: