До цифри в 100 тис. залишилось ще трохи: за добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів

Станом на 21 грудня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 99 740 тис. осіб. Дані уточнюються. За добу українські військові ліквідували ще 510 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99740 (+510) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3002 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од;

артилерійських систем - 1972 (+12) од;

РСЗВ - 412 (+2) од;

засоби ППО ‒ 212 (+0) од;

літаків - 282 (+1) од;

гелікоптерів - 267 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8);

крилаті ракети ‒ 653 (+0);

кораблі /катери / warships ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од;

спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

За даними Генштабу, протягом доби ЗСУ відбили атаки окупантів біля 25 населених пунктів. Водночас противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії.

У Херсонській області, в районі Василівки, підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів.

Читайте також: