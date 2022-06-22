"До десантників додають мобілізованих з ОРДЛО": Арестович розповів про серйозний дефіцит армії РФ

В армії російських окупантів серйозний дефіцит "гарматного м'яса".

Про це свідчать такі випадки, коли російських десантників об'єднували в один підрозділ з примусово мобілізованими жителями псевдореспублік.

Про це 22 червня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Були випадки, які можна називати вишуканим самогубством. Це може стати хіба темою військових жартів. Була зафіксована спроба, коли кадровий підрозділ повітряно-десантних сил РФ поповнювали мобілізованими із так званих "Л/ДНР". Тобто до десантників додали мобілізованих. Таке не можна змішувати. З політичної точки зору, "Л/ДНР" втрачає суб'єктність і це показує, що псевдореспубліки - це підконтрольна РФ структура. Також з військової точки зору: мобілізовані - це силою призвані чоловіки. Призвані тими, з ким їм потрібно пліч-о-пліч воювати. Є дуже різна ступінь навченості, спорядження. Така "збірна" - це останнє, що можна зробити у військовій справі. Якщо вони на це пішли, це означає, що у них серйозний дефіцит в армії", - сказав Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються за будь-яку ціну взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ, адже їм потрібна хоч якась перемога. Для цього росіяни використовують навіть тактику випаленої землі – як колись німецькі чи радянські загарбники.

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