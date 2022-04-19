До Дніпра переїхали вісім вишів та коледжів з Донеччини та Луганщини і вже поновили навчання

На волонтерських засадах лекції для студентів цих вишів проводять викладачі з усієї України
Відновили навчання в евакуації - чотири виші та чотири коледжі з Донеччини та Луганщини переїхали до Дніпра.
Про це йдеться в ТСН.
Лекції та практичні заняття за розкладом вже розпочалися дистанційно. Приміщення надали місцеві виші. Це не лише аудиторії, лабораторії та бібліотеки, а й гуртожитки для науковців, що заледве вирвалися із зони бойових дій.
Серед переміщених до Дніпра - Приазовський технічний університет, Донбаський педагогічний, Східноукраїнський імені Даля та Горлівський інститут іноземних мов.
На волонтерських засадах лекції для студентів цих вишів проводять викладачі з усієї України - роблять усе, аби якість освіти не постраждала. Більшість студентів вже вийшла на зв’язок. Тут сподіваються, що незабаром до занять долучиться й решта.
«Якщо до нас звертаються студенти, яким потрібно надати тимчасову можливість проживання в Дніпропетровській області, ми надаємо таку можливість. Вони переїжджають до гуртожитків і живуть саме на місці, але у них є можливість завершити навчання саме у своєму навчальному закладі без переводу», - зазначає заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.
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