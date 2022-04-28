"До фільтраційних таборів": російські окупанти вивезли з Маріуполя понад 30 тисяч жителів

Російські окупанти примусово депортували на територію РФ понад 30 тис. жителів Маріуполя. Спершу людей вивозять до фільтраційних таборів, а після них – або в раніше окуповані райони Донецької області, або ж на територію Росії.

Такими фільтраційними таборами є, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу 28 квітня, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Вони (окупанти – ред.) вивозять у свої так звані фільтраційні табори, які розташовані поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони розподіляють їх на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять за віковими критеріями. І після цього відбирають документи, що посвідчують, що вони є громадянами України", – розповів Кириленко.

Він додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і після цього вже примусово вивозять на окуповані раніше території Донецької області або ж на територію РФ.

Нагадаємо, 23 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивозять людей з тимчасово захоплених територій та змушують їх проходити "фільтрацію", що триває по декілька днів. За результатами тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці, а доля тих, хто не пройшов, невідома.

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