До фронту ще потрібно доїхати: військовий експерт розповів, як ЗСУ можуть "накрити" мобілізованих РФ

Путін оголосив у Росії мобілізацію, щоб налякати українців, проте через це панічні настрої стались саме у державі-агресорці.

Також до лінії фронту ще потрібно доїхати та не потрапити під обстріл ЗСУ.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"До фронту ще потрібно доїхати. От приїдуть вони у Луганську область, їх треба ще десь розквартирувати. Не кидати ж їх на лінію фронту. Місця розквартирування стають відомі українській розвідці миттєво. На Луганщині за останню добу по координатах накрили чотири місця дислокації. От заїхала певна кількість мобілізованих, їх тут же накрили. Вони не отримали навіть бойового досвіду і поїхали назад у вигляді "Лад" чи "Москвичів". Не випадково у РФ кількість мобілізованих співпала із кількістю авто, які хочуть виготовити у РФ", - пояснив Снєгирьов.

Військовий експерт наголосив, що українці не повинні радіти тому, що росіяни тікають зі своєї держави через мобілізацію. Ті держави, куди тікають росіяни, можуть стати потенційними жертвами російського агресора.

Нагадаємо, Україна отримає по лендлізу сучасне американське озброєння. Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.

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