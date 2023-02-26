До Горлівки звозять сотні тіл окупантів: РФ атакує на 5 напрямках: головне зі зведення штабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом доби завдали 11 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 26 лютого.

Внаслідок ворожих атак є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Ситуація на окермих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема, Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. У районах Житлівки, Білогорівки, Веселого та Роздолівки завдав авіаційних ударів.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Марїнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного.

напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. А загалом, райони 19 населених пунктів.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Втрати ворога

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців ПВК “Вагнер”. Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку російського Новошахтинська.

Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні №2 Горлівки, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих російських військовослужбовців, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та РФ.

Раніше у Повітряних силах розповіли, коли будуть нові ворожі удари по критичній інфраструктурі.

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