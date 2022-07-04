До Харкова їдуть закордонні волонтери, щоб допомагати ДСНС рятувати місто від пожеж і завалів

Поки самі харків’яни не наважуються повертатися в прифронтове місто, іноземні волонтери, навпаки - шукають можливості приїхати сюди.

Від початку війни до місцевих рятувальників приєдналися десятки волонтерів з Америки, Німеччини, Польщі та Британії. Одних залучають на гасіння пожеж, інших – на розбирання завалів, йдеться в ТСН.

Пліч-о-пліч з харківськими рятувальниками працює волонтер з Німеччини. Нільс вже два місяці тут, допомагає Україні. У рідному Нюрберзі він працює пожежником вже п'ятнадцять років. У травні за планом у нього була відпустка, провести її вирішив саме у Харкові. «Він до мене як приїхав, то спочатку керівництво сказало, давай його на три дні, а потім він хай десь поїде допоможе десь іншим. Але я дивлюсь, він дуже професійний, він дуже чіткий», - каже начальник 11-ї пожежно-рятувальної частини м.Харкова Роман Качанов.

У відпустку із собою прихопив костюм пожежника, який важить п'ятнадцять кілограмів, та три бронежилети- це ще 20 кіло. Одягає їх на кожен виклик. «Якщо поруч буде обстріл, то цей захист врятує мене. Коли я працюю в такому обладнанні понад 6 годин, то потім спина дуже болить», - зазначає волонтер.

«Навіть якщо йому накажу, а він боятиметься - він все одно піде. У нього 3 бронежилети. Від осколків, ще один такий, тобто він усе це тягає. Тяжко, але що робити? Це безпека. Робить все і працює як робот. От я бачу, що він вже все, але він буде стояти як незламний», - розповідає його харківський керівник.

Щовечора Нільс рахує прильоти «Іскандерів» по Харкову з Бєлгорода. Доки чує вибухи не лягає спати, бо можуть бути виклики на пожежі. «Під час першого виїзду я сподівався, щоб росіяни не вдарили по цьому місцю вдруге. Мої колеги з Нюрбергу, які були у Сирії, розповідали, що росіяни люблять стріляти по одному місцю, почекати десять-п’ятнадцять хвилин, поки приїдуть рятувальники, і потім вдарити ще раз», - розповідає Нільс.

Віднедавна з харківськими рятувальниками працює і Джеф Кензі – він доброволець зі Сполучених Штатів, інженер на пенсії. За подіями в Україні стежить від 2014 року. «І коли я побачив, що президент Зеленський ухвалив законопроєкт про залучення іноземних волонтерів, я одразу подав заяву. На жаль, у мене немає військового досвіду, тому я подав заявку хоча б через ДСНС», - каже він.

Поки Джеф проходить навчання у рятувальників та звикає до роботи в умовах постійних обстрілів. Далі - у складі ДСНС розбиратиме завали після обстрілів рашистів. «У перший день, коли я приїхав, були сильні обстріли, їх було добре чути, не так звісно тихо, як у Львові. Але мені не страшно. Тут дуже гарна команда», - каже волонтер.

А у перервах між викликами іноземні гості ведуть боротьбу на інформаційному фронті у соцмережах. Зокрема, Нільс по кілька разів на день публікує дописи про ситуацію у Харкові, аби увесь світ знав про злочини росіян.

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