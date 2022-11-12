До Херсона прибув командувач ОК "Південь": місцеві зустріли оплесками і вигуками "Дякуємо!"

Командувач запевнив херсонців, що все буде добре і все буде відбудовано.

До звільненого Херсона прибув командувач ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук, якого в місті зустріли оплесками та оваціями.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ОК "Південь".

На кадрах зафіксовано, як загорнуті в національні прапори херсонці на одній із центральних площ містазустрічали Ковальчука з оплесками, вигуками "Слава Україні!", "Слава ЗСУ!" та "Дякуємо!"

У свою чергу командувач ОК "Південь" подякував херсонцям за витримку та за віру в ЗСУ.

"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри в Збройні сили України і в Україну. Повірте, що все буде добре. Ми відбудуємо все, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, 11 листопада українська розвідка оголосила, що Херсон повертається під контроль України і до міста заходять частини ЗСУ.

Жителі Херсона з великою радістю зустрічали українські Сили оборони і в Мережі з'явилися фото й відеофакти цього. На вулицях міста з'явилося чимало синьо-жовтих стягів.

12 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про деокупацію 60 населених пунктів Херсонщини.

У Міноборони України назвали командирів, за якими стоїть блискуче звільнення півдня. Серед них є й Андрій Ковальчук.

Відомо, що російські окупанти втекли з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте вже й звідти, а саме з Нової Каховки росіяни почали евакуацію колаборантів – так само як це було перед звільненням обласного центру.

До Херсона вже повертається нормальне життя. Зокрема, за місяць у місті та області планують повністю відновити електропостачання.

Гарячі новини з Херсона зачистка міста, сюрпризи від орків та настрої населення.

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