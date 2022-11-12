До Херсона прибув командувач ОК "Південь": місцеві зустріли оплесками і вигуками "Дякуємо!"

Командувач запевнив херсонців, що все буде добре і все буде відбудовано.
До звільненого Херсона прибув командувач ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук, якого в місті зустріли оплесками та оваціями.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ОК "Південь".
На кадрах зафіксовано, як загорнуті в національні прапори херсонці на одній із центральних площ містазустрічали Ковальчука з оплесками, вигуками "Слава Україні!", "Слава ЗСУ!" та "Дякуємо!"
У свою чергу командувач ОК "Південь" подякував херсонцям за витримку та за віру в ЗСУ.
"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри в Збройні сили України і в Україну. Повірте, що все буде добре. Ми відбудуємо все, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.
Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Субота, 12 листопада 2022 р.
Нагадаємо, 11 листопада українська розвідка оголосила, що Херсон повертається під контроль України і до міста заходять частини ЗСУ.
Жителі Херсона з великою радістю зустрічали українські Сили оборони і в Мережі з'явилися фото й відеофакти цього. На вулицях міста з'явилося чимало синьо-жовтих стягів.
12 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про деокупацію 60 населених пунктів Херсонщини.
У Міноборони України назвали командирів, за якими стоїть блискуче звільнення півдня. Серед них є й Андрій Ковальчук.
Відомо, що російські окупанти втекли з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте вже й звідти, а саме з Нової Каховки росіяни почали евакуацію колаборантів – так само як це було перед звільненням обласного центру.
До Херсона вже повертається нормальне життя. Зокрема, за місяць у місті та області планують повністю відновити електропостачання.
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