До Херсона прибув перший від початку війни поїзд із Києва (відео)

До Херсона прибув перший від початку повномасштабного вторгнення потяг з Києва.
Перший від початку повномасштабної війни потяг прибув з Києва до Херсона. Він відправився 18 листопада зі столиці о 22:14.
Про це пише "Суспільне".
У вагонах перебувало 200 пасажирів. Вони придбали квитки "До перемоги". Також у складі поїзда є й поштовий вагон, який привіз до міста листи та посилки.
Напередодні до зустрічі поїзда підготували залізничний вокзал у Херсоні, його під'єднали до електрики та водопостачання.
Залізничне сполучення з Херсоном відновили за тиждень після звільнення. Потяг курсуватиме по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.
Звільнення Херсона
ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Наші бійці зайшли до міста від ранку. Місцеве населення радісно зустрічало українських воїнів – співали пісні, розгортали національний стяг. Святкували містяни звільнення декілька днів на головній площі міста.
Наразі місто поступово повертається до нормального життя, тому що у Херсоні окупанти залишили людей без води, світла, зв’язку. Крім того, ДСНС розміновує територію.
Тим часом поліція разом з місцевими виявляють зрадників. Напередодні стало відомо, що двох колаборантів вдалося спіймати – їх прив’язали до стовпа.
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