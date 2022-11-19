До Херсона прибув перший від початку війни поїзд із Києва (відео)

До Херсона прибув перший від початку повномасштабного вторгнення потяг з Києва.

Перший від початку повномасштабної війни потяг прибув з Києва до Херсона. Він відправився 18 листопада зі столиці о 22:14.

Про це пише "Суспільне".

У вагонах перебувало 200 пасажирів. Вони придбали квитки "До перемоги". Також у складі поїзда є й поштовий вагон, який привіз до міста листи та посилки.

Напередодні до зустрічі поїзда підготували залізничний вокзал у Херсоні, його під'єднали до електрики та водопостачання.

Залізничне сполучення з Херсоном відновили за тиждень після звільнення. Потяг курсуватиме по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

Звільнення Херсона

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Наші бійці зайшли до міста від ранку. Місцеве населення радісно зустрічало українських воїнів – співали пісні, розгортали національний стяг. Святкували містяни звільнення декілька днів на головній площі міста.

Наразі місто поступово повертається до нормального життя, тому що у Херсоні окупанти залишили людей без води, світла, зв’язку. Крім того, ДСНС розміновує територію.

Тим часом поліція разом з місцевими виявляють зрадників. Напередодні стало відомо, що двох колаборантів вдалося спіймати – їх прив’язали до стовпа.

Ракетна атака на Україну, пекло на фронті та інтриги щодо Херсонщини – Сергій Кузан

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