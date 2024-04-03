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"До і після": башкири співали і танцювали перед відправленням на війну – чим все закінчилося (відео)

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"До і після": башкири співали і танцювали перед відправленням на війну – чим все закінчилося (відео)

Башкири "до" і "після" фронту

У Мережі показали два відео, як у Башкортостані радісно проводжали на фронт окупантів і як зустріли гори трун.

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував два показові відео у жанрі "до" і "після": як окупанти з російського Башкортостану співали і танцювали під балалайку перед відправленням на війну декілька місяців тому і як до Башкортостану повернулися сотні трун із загиблими окупантами.

"Башкортостан зустрічає "героїв сво", які повернулися в колоні, навантаженій трунами. Скільки їх залишилося гнити в українській землі – не порахувати. А радості-то було перед від'їздом", – зазначив Бутусов.

Звісно, ми не можемо стверджувати, що у трунах – саме ті окупанти, які танцюють на другому відео. Але така вірогідність не виключена.

Співали і танцювали, а повернулися в трунах: Башкортостан зустрів "героїв СВО"

Співали і танцювали, а повернулися в трунах: Башкортостан зустрів "героїв СВО"

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