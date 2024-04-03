"До і після": башкири співали і танцювали перед відправленням на війну – чим все закінчилося (відео)

У Мережі показали два відео, як у Башкортостані радісно проводжали на фронт окупантів і як зустріли гори трун.
Український журналіст Юрій Бутусов опублікував два показові відео у жанрі "до" і "після": як окупанти з російського Башкортостану співали і танцювали під балалайку перед відправленням на війну декілька місяців тому і як до Башкортостану повернулися сотні трун із загиблими окупантами.
"Башкортостан зустрічає "героїв сво", які повернулися в колоні, навантаженій трунами. Скільки їх залишилося гнити в українській землі – не порахувати. А радості-то було перед від'їздом", – зазначив Бутусов.
Звісно, ми не можемо стверджувати, що у трунах – саме ті окупанти, які танцюють на другому відео. Але така вірогідність не виключена.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч окупантів.
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